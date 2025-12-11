РВНП: Агентство "Ура.ру" на трое суток приостановило свою работу

Издание "Ура.ру" на 72 часа приостановило свою работу. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственный источник.

По его данным, об этом сотрудникам объявили после брифинга гендиректора ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" и по совместительству издателя "Ура.ру" Андрея Ткаченко. Во время обращения он якобы высказал претензии в адрес некоторых руководителей издания, в результате чего от своих должностей были отстранены глава редколлегии Михаил Вьюгин и главный редактор Диана Козлова.

По данным РВНП, в ходе аудита якобы выявились факты злостного злоупотребления прежним руководством своими полномочиями. Так со счетов компании за два года одним из руководителей якобы было выведено более 180 млн рублей в виде "премий и зарплат самому себе". При этом, с 2016 года компания ни разу не получала прибыль.

Летом 2025 года в офис издания в Екатеринбурге пришли силовики с обысками, результатом чего стал арест главы уральской редакции Дениса Аллаярова. Он обвинен во взятке "за получение полицейских сводок" и помещен под арест, который был недавно продлен до апреля 2026 года.

Изданием "Ура.ру" ранее владели структуры бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, основные коммунальные активы которых в сентябре 2025 года попали под национализацию. Смена собственника в "Ура.ру" состоялась в конце ноября 2025 года, издание стало частью холдинга "Ридовка".