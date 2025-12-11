Главу редколлегии "Ура.ру" Михаила Вьюгина уволили "по статье": прогуливал работу за границей

Главу редколлегии издания "Ура.ру" Михаила Вьюгина уволили из-за прогулов длительностью в полгода. Об этом заявил гендиректор ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" и по совместительству новый владелец "Ура.ру" Андрей Ткаченко.

Как передает его слова 66.RU, Вьюгин нарушил статью Трудового кодекса - он полгода находился за границей, несмотря на то, что должен был находиться в Москве и Екатеринбурге по месту работы. Ткаченко также заявил, что, вероятно, будет обращаться к правоохранителям и подавать заявление на Вьюгина.

Что же касается главного редактора издания Дианы Козловой, ее уволили, поскольку она относилась к руководящему составу. Вместе с ней были уволены ее заместитель Антон Ольшанников и глава региональных редакций Игорь Сергеев.

Напомним, что с сегодняшнего утра издание "Ура.ру" на 72 часа приостановило свою работу. По данным РВНП, в ходе аудита якобы выявились факты злостного злоупотребления прежним руководством своими полномочиями. Так со счетов компании за два года одним из руководителей якобы было выведено более 180 млн рублей в виде "премий и зарплат самому себе". При этом, с 2016 года компания ни разу не получала прибыль.

Летом 2025 года в офис издания в Екатеринбурге пришли силовики с обысками, результатом чего стал арест главы уральской редакции Дениса Аллаярова. Он обвинен во взятке "за получение полицейских сводок" и помещен под арест, который был недавно продлен до апреля 2026 года.

Изданием "Ура.ру" ранее владели структуры бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, основные коммунальные активы которых в сентябре 2025 года попали под национализацию. Смена собственника в "Ура.ру" состоялась в конце ноября 2025 года, издание стало частью холдинга "Ридовка".