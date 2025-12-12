СМИ: Главным редактором "Ура.ру" назначили Анастасию Гусарову

Главным редактором издания "Ура.ру" назначена журналистка Анастасия Гусарова, сообщил Накануне.RU источник. Она займет место Дианы Козловой, уволенной накануне.

Ранее Гусарова вела Telegram-канал "Погоны и галстуки", связанный с изданием. Помимо этого, она также работала в самом "Ура.ру", изданиях "Новый день", "РБК Тюмень", а также занимала пост директора департамента информполитики Курганской области.

Напомним, что главу редколлегии издания "Ура.ру" Михаила Вьюгина уволили из-за прогулов длительностью в полгода. За ним в отставку отправили и главреда издания Диану Козлову, ее заместителя Антона Ольшанникова и главу региональных редакций Игоря Сергеева.

В четверг 11 декабря "Ура.ру" на 72 часа приостановило свою работу. По данным РВНП, в ходе аудита якобы выявились факты злостного злоупотребления прежним руководством своими полномочиями. Так, со счетов компании за два года одним из руководителей якобы было выведено более 180 млн рублей в виде "премий и зарплат самому себе". При этом, с 2016 года компания ни разу не получала прибыль.

Летом 2025 года в офис издания в Екатеринбурге пришли силовики с обысками, результатом чего стал арест главы уральской редакции Дениса Аллаярова. Он обвинен во взятке "за получение полицейских сводок" и помещен под арест, который был недавно продлен до апреля 2026 года.

Изданием "Ура.ру" ранее владели структуры бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, основные коммунальные активы которых в сентябре 2025 года попали под национализацию. Смена собственника в "Ура.ру" состоялась в конце ноября 2025 года, издание стало частью холдинга "Ридовка".