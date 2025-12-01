СМИ сообщили детали переговоров США и Украины в Майами

В ходе встречи представителей Вашингтона и Киева в Майами обсуждались темы, связанные с территориальной целостностью Украины и проведением выборов.

Переговоры затронули возможный график избирательного процесса, перспективы территориального размежевания между Украиной и Россией, а также иные нерешённые вопросы между США и Украиной, сообщает The Wall Street Journal. Вскоре после этого специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер планируют визит в Москву.

Согласно данным украинских СМИ, Уиткофф может прибыть в российскую столицу уже 1 декабря, а его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 2 декабря.

Ранее стало известно, что встреча Путина с Уиткоффом состоится до 4–5 декабря.