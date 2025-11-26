26 Ноября 2025
Фото: kremlin.ru

Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети в Truth Social о запуске нового дипломатического раунда по Украине.

Его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а министр армии Дэн Дрисколл — с украинскими представителями для обсуждения мирного договора. За процессом переговоров будут следить и докладывать Трампу ключевые фигуры его команды: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Трамп отметил, что план договора был доработан, и разногласия сохранились лишь по немногим из них. Президент США намерен провести личную встречу с Путиным и Зеленским только после завершения или значительного прогресса в переговорах, призвав к скорейшему достижению мира.

В Москве пока не комментируют обновленный "план Трампа", ссылаясь на то, что его не видели в окончательном варианте. Но если из документа будут изъяты чувствительные для российского руководства пункты, озвученные Трампу в Анкоридже, Москва не станет его принимать и обсуждать.

Теги: Трамп, США, Путин, Россия, Украина


Ранее 26.11.2025 01:00 Мск Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка
Ранее 25.11.2025 16:19 Мск Украина согласна на мирный "план Трампа" – CBS

