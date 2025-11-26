26 Ноября 2025
Фото: Накануне.RU

Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Во время выступления в Белом доме он заявил, что стороны находятся на пороге заключения сделки. На этом фоне, как сообщает Axios со ссылкой на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев инициирует срочную встречу лидеров двух стран. Цель — завершение работы над мирным соглашением. Возможной датой называется 27 ноября, День благодарения в США. По данным издания, Вашингтон и Киев согласовали большинство аспектов плана, однако ключевой вопрос территориальных уступок Зеленский намерен обсудить лично с Трампом.

При этом Ермак подчеркнул, что Украина не откажется от своего стратегического курса на вступление в НАТО.

В Москве пока не комментируют обновленный "план Трампа", ссылаясь на то, что его не видели в окончательном варианте. Но если из документа будут изъяты чувствительные для российского руководства пункты, озвученные Трампу в Анкоридже, Москва не станет его принимать и обсуждать.

Теги: Трамп, США, Россия, Украина


