Украина согласна на мирный "план Трампа" – CBS

Украина согласна на мирный "план Трампа", осталось уладить лишь "незначительные детали", передает CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника. При этом отмечается, что от России пока никаких знаков согласия/несогласия не поступает.

Эта новость появилась в то время, когда министр армии США Дэниел Дрисколл находился в Абу-Даби и проводил консультации с российскими официальными лицами. СМИ сообщали, что Дрисколл представляет российской делегации обновленный "план Трампа" – тот, на который согласился Киев.

В Москве пока не комментируют обновленный "план Трампа", ссылаясь на то, что его не видели в окончательном варианте. Но если из документа будут изъяты чувствительные для российского руководства пункты, озвученные Трампу в Анкоридже, Москва не станет его принимать и обсуждать.

Между тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа не будет предлагать свой, альтернативный мирный план, а присоединится к обсуждению уже существующего "плана Трампа".