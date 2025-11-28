Путин: Россия ждет переговорщиков США в Москве на следующей неделе

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает визит делегации США в Москве в первой половине следующей недели.

Состав американской стороны определит глава США Дональд Трамп. Ожидается, что в переговорах примет участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Путин уточнил, что изначально не было готового договора по Украине, а лишь набор вопросов для обсуждения. После контактов с американскими переговорщиками был сформирован список из 28 возможных договоренностей, который позже был передан Москве. По итогам женевских встреч этот план решено разделить на четыре отдельных блока. Москва в целом согласна, что предложения Вашингтона могут стать основой для будущих соглашений.

Кроме того, российский президент выразил готовность Москвы юридически зафиксировать отсутствие "агрессивных планов" в отношении Европы. Отдельно Путин затронул тему переговоров с Украиной, заявив, что в нынешних условиях они юридически невозможны, поскольку украинский президент, по его мнению, утратил легитимность. Одним из ключевых вопросов в диалоге с США будет признание суверенитета России над Крымом и Донбассом, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп заявил о запуске нового дипломатического раунда по Украине. Его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а министр армии Дэн Дрисколл — с украинскими представителями для обсуждения мирного договора.