Делегации США и Украины обсуждают "мирный план" в частном гольф-клубе во Флориде

В США проходят переговоры с участием украинской делегации по "мирному плану". Встреча сторон прошла в частном гольф-клубе Стива Уиткоффа (спецпосланник американского президента Дональда Трампа) во Флориде.

Предполагается, что в ходе сегодняшних переговоров стороны закроют все спорные вопросы по территориям и гарантиями безопасности, передает Baza.

После окончания переговоров Уиткофф отправится в Москву - в начале декабря у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Возможно, она состоится уже во вторник.

Ранее Кремль не стал раскрывать детали готовящегося соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявил, что не было готового договора по Украине, а лишь набор вопросов для обсуждения. После контактов с американскими переговорщиками был сформирован список из 28 возможных договоренностей, который позже был передан Москве. По итогам женевских встреч этот план решено разделить на четыре отдельных блока. Москва в целом согласна, что предложения Вашингтона могут стать основой для будущих соглашений.

Однако украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) опубликовал, предположительно, возможный план США, состоящий из 28 пунктов. В опубликованном документе прописаны фактическое признание Киевом российскими Крыма, Донецка и Луганска, перевод части территорий в статус демилитаризованной буферной зоны, направление части замороженных российских активов на восстановление республики, а оставшейся части заблокированных средств — на совместные с США проекты. В списке также постепенное снятие с России санкций, ограничение численности ВСУ, безъядерный и внеблоковый статус Украины с гарантиями безопасности Вашингтона.

Хотя официального обсуждения на уровне глав МИД не было, представители ЕС дали понять, что не примут условия, заставляющие Украину идти на "болезненныe уступки".