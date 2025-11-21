Украинский депутат опубликовал полный текст мирного плана США по Украине

В новом плане США по Украине, состоящем из 28 пунктов, прописаны фактическое признание Киевом российскими Крыма, Донецка и Луганска, перевод части территорий в статус демилитаризованной буферной зоны, направление части замороженных российских активов на восстановление республики, а оставшейся части заблокированных средств — на совместные с США проекты.

Документ опубликовал нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов). В нем, кроме того, предусмотрено постепенное снятие с России санкций, ограничение численности ВСУ, безъядерный и внеблоковый статус Украины с гарантиями безопасности Вашингтона.

Хотя официального обсуждения на уровне глав МИД не было, представители ЕС дали понять, что не примут условия, заставляющие Украину идти на "болезненныe уступки".