Песков: Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине

Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал", - цитирует его РИА Новости. "Все это будет обсуждаться", - подчеркнул он.

Песков также сообщил, что Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ожидает визит делегации США в Москве в первой половине следующей недели. Он уточнил, что изначально не было готового договора по Украине, а лишь набор вопросов для обсуждения.

После контактов с американскими переговорщиками был сформирован список из 28 возможных договоренностей, который позже был передан Москве. По итогам женевских встреч этот план решено разделить на четыре отдельных блока. Москва в целом согласна, что предложения Вашингтона могут стать основой для будущих соглашений.