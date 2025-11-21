21 Ноября 2025
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Новый план США по миру на Украине включает снятие санкций с России

Новый американский план по завершению конфликта на Украине включает положения о территориальных уступках со стороны Киева — отказе от всего Донбасса, включая территории, находящиеся под его контролем.

Как сообщает Bloomberg, кроме того, документ предусматривает снятие международных санкций с России и прекращение расследований военных преступлений. Евросоюз уже отклонил данную инициативу. Хотя официального обсуждения на уровне глав МИД не было, представители ЕС дали понять, что не примут условия, заставляющие Украину идти на "болезненныe уступки".

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон продолжает формировать предложения по окончанию боевых действий, что потребует от обеих сторон трудных, но необходимых уступок. Параллельно президент Владимир Зеленский оказался под двойным давлением: со стороны США, требующих уступок, и из-за внутреннего коррупционного скандала, в результате которого были отправлены в отставку два министра.

При этом в Кремле сообщили, что как таковых консультаций РФ и США по урегулированию на Украине не ведется.

Теги: Россия, США, Украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

