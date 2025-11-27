В тюменской облдуме оценили послание губернатора депутатам

Различные политики высказались о послании губернатора Тюменской области Александра Моора депутатам региональной думы. Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов напомнил, что основная тема послания – реализация поставленных президентом России задач по комплексной поддержке наших бойцов, участников специальной военной операции, их семей.

"И когда губернатор говорит о том, что Тюменская область – надёжная опора президента в выполнении поставленных им задач, это действительно так. У нас есть комплексная программа, и она реализуется достаточно успешно", - сказал Сайфитдинов.

Главный ориентир послания – люди, ценен труд каждого человека, его вклад в общее дело развития региона. Очень важно, что губернатор выразил благодарность всем жителям Тюменской области, подчеркнул парламентарий.

"В послании отмечены медики, педагоги, промышленники, строители, аграрии. И это очень важно. Губернатор говорит, что есть проблемы, но подчеркивает, что у нас есть успешный опыт преодоления трудностей. У главы региона есть уверенность в своих силах, в своей команде. И эта уверенность, безусловно, передается всем нам", – сказал Фуат Сайфитдинов.

Высказались о послании Александра Моора и лидеры фракций думы. По мнению главного "единоросса" парламента, первого вице-спикера облдумы Андрея Артюхова, губернатор уделил большое внимание развитию образования и науки.

"Только в этом году в Тюменской области сданы многие объекты системы образования, среди которых – новый корпус Тюменского госуниверситета, школы в Тюмени и других муниципалитетах. Эта работа продолжается. Качественная подготовка молодёжи – важнейший источник развития региона", - сказал Артюхов.

Руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин отметил, что количество семей с детьми и многодетных семей растёт.

"Это свидетельствует о том, что сегодня, как сказал губернатор, семья находится в центре политических и экономических решений. Возвращаясь к словам губернатора, есть надежда и надёжность, что и в будущем, когда Победа обязательно настанет, и дальше у нас будет жизнь на высоком качественном уровне", - сказал Трубин.

Глава фракции КПРФ Тамара Казанцева полагает, что одна из главных тем послания губернатора – развитие сельского хозяйства.

"Мы в этом году дали рекордный урожай. Это здорово. Среди населенных пунктов, в которых комфортно жить, отмечен Тобольск. Я очень рада, это мой город, в котором я училась, получила образование, отработала всю жизнь. Думаю, что послание оптимистичное. Надо его выполнять", - говорит Казанцева.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин считает, что глава региона ответственно выполняет свои обязанности, держит курс на внедрение и развитии экономических проектов, заботится о социальной сфере.

"Экономика не остановилась, стройки продолжаются, АПК растет, социальные обязательства, выполняются, всё работает. Тюменская область всегда была привлекательным регионом, сюда приходили инвесторы. Очень большой задел сделан", - цитирует Писайкина информационный центр правительства Тюменской области.