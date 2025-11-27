27 Ноября 2025
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Александр Моор: Вложение в семью - вложение в будущее

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в региональной думе с посланием. Он полагает, что вложение в семью – вложение в будущее.

На поддержку семьи выделено 18 млрд руб. Регион участвовал в создании семейных МФЦ. Главный акцент – внимание к потребностям каждой семьи, считает губернатор.

Ранее стало известно, что 25 тыс. семей Тюменской области получили поддержку в социальных гостиных. С 2022 г. центр "Семья" открывает в регионе уютные пространства, где в том числе ветераны СВО вместе со своими родными могут поговорить с психологом, получить совет юриста или просто провести время с близкими.

"Не каждый мужчина готов сразу пойти к психологу. Но в теплой, неформальной обстановке нам удаётся найти подход к каждому", - заявила заведующая сектором программной поддержки семей с детьми Гульфия Калашникова.

Жена участника СВО Алена Короткова поделилась воспоминаниями о первых визитах в центр.

"Сначала было непривычно, но сейчас, спустя три года, точно понимаю, почему это место называется "Семья". Дети с радостью ждут занятий, а я чувствую, что здесь нам действительно помогают справляться с трудностями", - сообщила она.

Для оказания психологической помощи ветеранам и их семьям с самого начала СВО в каждом муниципалитете Тюменской области действуют семейные социальные гостиные. Эта практика доказала свою эффективность.

Теги: Александр Моор, семья


