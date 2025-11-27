27 Ноября 2025
Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор: Все финансовые обязательства бюджета Тюменской области будут выполнены

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в региональной думе с посланием. Он высказался о финансовой политике области.

"Сложности текущей ситуации отразились на бюджете, не могли не отразиться. Мы готовились. Наша финансовая политика была ультраконсервативной, долго мы жили "на свои"", - сказал Моор.

В 2025 г. власти начали "осторожно использовать кредитные инструменты", при этом, по оценкам экспертов, область находится в устойчивой финансовой зоне.

"Все финансовые обязательства будут выполнены", - сказал Александр Моор.

Ранее в столице области, Тюмени, прошло обсуждение городского бюджета на 2026-28 гг. Основу бюджета традиционно составляют два налога – на доходы физических лиц (НДФЛ) и взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения (УСН).

В 2026 г. на долю этих налогов придется практически половина от всех поступлений в бюджет. Кроме того, с 1 января 2026 г. вводится туристический налог, который позволит дополнительно привлечь в городской бюджет около 45 млн руб. Общий объём расходов бюджета составит 48,9 млрд руб. Из них 44 млрд пойдут на текущее обеспечение жизнедеятельности города: социальную сферу, содержание городской территории, транспорт и социальную поддержку населения.

Теги: Александр Моор, бюджет


