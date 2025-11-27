Моор: В 2025 году мы не сдали ни одной ключевой позиции

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в региональной думе с посланием. Он сообщил, что пришло время подводить итоги.

"2025 год скоро завершится. Он особым образом соединил прошлое, настоящее и будущее", - сказал губернатор.

В этом году начался новый этап реализации нацпроектов. В конце года подводят итоги, и властям предстоит ответить на различные вопросы, в том числе о будущем.

"Мы не сдали ни одной ключевой позиции", - сказал Моор, уточнив, что идёт серьёзная поддержка участников специальной военной операции.

Устойчивость Тюменской области в 2025 г. основана на различных факторах. Регион меньше пострадал от природных стихий, чем в 2024 г. Все лесные пожары потушены в первые сутки их появления.

"Мы продолжаем наше развитие в рамках консервативного подхода, о котором я говорил в прошлом послании. Благодаря этому оно и продолжается", - сказал Александр Моор.

Регион полностью обеспечен продовольствием. Ещё один важный фактор адаптации экономики – инвестиции: область превысила прошлогодний результат. Объём инвестиций в основной капитал вырос почти на 19%. В области сформирована развитая профильная экосистема. Отдельно губернатор отметил транспортные и образовательные достижения.