Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор: Впереди – большая работа, и уверенность в её результате основана на надёжности Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал оценку своему посланию депутатам областной думы. По его словам, в выступлении определил ключевые ориентиры, которые будут задавать развитие региона в ближайшие годы.

Абсолютный приоритет – поддержка участников и ветеранов специальной военной операции. Регион продолжит развивать проект "Боевой кадровый резерв", формируя будущую команду руководителей, поддерживать и семьи бойцов. Объём инвестиций в основной капитал вырос почти на 19%. Продолжается модернизация промышленности: в Тобольске на 70% выполнены работы по проекту ДГП-2 на площадке "ЗапСибНефтеХима".

Развивается индустрия гостеприимства. По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" возводят современные гостиничные комплексы в Тобольске. Формируется пул инвесторов проекта по созданию туристического рекреационного кластера "Жемчужина Сибири". В жилищно-коммунальном хозяйстве ставка на концессионные соглашения оправдала себя. Благодаря этому механизму в отрасль будет привлечено свыше 100 млрд руб.

В инфраструктуре предстоит масштабная работа. Стартует новый пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения: будут построены три врачебные амбулатории, 16 ФАПов и новая поликлиника в Ишиме. Перинатальный центр получит более 200 единиц современного реанимационного оборудования. В 2026 г. в Тюмени и Тюменском округе откроются четыре крупные школы, ещё четыре – в Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском муниципальных округах. В "Ново-Комарово" появится детский сад на 520 мест. Начнётся реализация Южного обхода Тюмени.

С Югрой и Ямалом область продолжит работу по обеспечению технологического суверенитета. Развивается нефтегазовый кластер, научно-образовательные центры, инженерные и цифровые компетенции. Межуниверситетский кампус станет новым научно-технологическим ядром региона.

"Главный ориентир – люди. Продолжим поддерживать семейные ценности, расширять возможности для детей и молодёжи. Впереди – большая работа, и уверенность в её результате основана на надёжности Тюменской области", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.

Теги: Алекснадр Моор, Тюменская область, послание, поддержка


