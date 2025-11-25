ЦБ заявил о влиянии маркетплейсов на финансовую стабильность страны

Центральный банк России напрямую не отвечает на комментарии маркетплейсов по поводу лоббирования регулятором интересов "классических" банков в противостоянии с платформенной экономикой, зато намекает на скорые перемены в регулировании.

"Мы видим, что цифровые платформы во многом уже начинают постепенно оказывать влияние на финансовую стабильность, и для нас очень важно понимание того, что собой представляет платформа с точки зрения отчетности, с точки зрения соблюдения базовых стандартов по информбезопасности и ряда других параметров. Нам нужно настраивать регулирование платформ, чтобы были решены вопросы защиты прав потребителей, и чтобы были созданы условия для высокого уровня конкуренции здесь", — заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к руководству ЦБ и правительству России с просьбой прекратить травлю маркетплейсов со стороны крупнейших банков.