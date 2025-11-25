Основательница Wildberries обвинила банки в жадности и выкручивании рук малому бизнесу

Основательница Wildberries обратилась с открытым письмом к руководству Центрального банка, правительства России, парламенту. В своем обращении она просит прекратить попытки отобрать у маркетплейсов право создавать собственные банки и предоставлять скидки их клиентам при покупках на онлайн-платформах.

Также Ким отвечает на обвинения Сбера и, в частности, его главы Германа Грефа в уходе от налогов со стороны продавцов маркетплейсов.

Создательница Wildberries отмечает, что сегодня "для малого и среднего бизнеса в России цифровые платформы являются практически единственной возможностью масштабироваться и выйти на многомиллионную аудиторию".

Ким указывает на то, что ее платформа сотрудничает с Федеральной налоговой службой и даже участвует в эксперименте по устранению налоговых рисков продавцов.

"Тем удивительнее слышать нападки со стороны Сбера в адрес наших селлеров. Глава государственного банка сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн руб. налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже Сбер дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за "налогового арбитража" продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы. Мол, крупные бизнесы платят НДС, а малые — работают по упрощенной схеме. Так, малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях Сбера преступниками. При этом Сбер сам применяет налоговые льготы на банковские услуги", - пишет Татьяна Ким в своем письме (опубликовано "Коммерсантом").

По мнению предпринимательницы, к атаке Сбера присоединились ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и "Совкомбанк".

"Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов? Возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако делают это лишь единицы. Абсолютно для всех российских банков уже есть возможность давать кешбэк, если их клиенты будут покупать что-то на цифровых платформах", - утверждает Ким.

Она отмечает, что у перечисленных банков чистая прибыль с начала года уже составила около 2 трлн руб. При этом вкладываться в кэшбек и другие бонусы они не спешат.