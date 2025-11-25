Основательница Wildberries обвинила банки в жадности и выкручивании рук малому бизнесу

25 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Forbes&quot; / youtube.com/@ForbesRus

Основательница Wildberries обвинила банки в жадности и выкручивании рук малому бизнесу

Основательница Wildberries обратилась с открытым письмом к руководству Центрального банка, правительства России, парламенту. В своем обращении она просит прекратить попытки отобрать у маркетплейсов право создавать собственные банки и предоставлять скидки их клиентам при покупках на онлайн-платформах.

Также Ким отвечает на обвинения Сбера и, в частности, его главы Германа Грефа в уходе от налогов со стороны продавцов маркетплейсов.

Создательница Wildberries отмечает, что сегодня "для малого и среднего бизнеса в России цифровые платформы являются практически единственной возможностью масштабироваться и выйти на многомиллионную аудиторию".

Ким указывает на то, что ее платформа сотрудничает с Федеральной налоговой службой и даже участвует в эксперименте по устранению налоговых рисков продавцов.

"Тем удивительнее слышать нападки со стороны Сбера в адрес наших селлеров. Глава государственного банка сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн руб. налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже Сбер дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за "налогового арбитража" продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы. Мол, крупные бизнесы платят НДС, а малые — работают по упрощенной схеме. Так, малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях Сбера преступниками. При этом Сбер сам применяет налоговые льготы на банковские услуги", - пишет Татьяна Ким в своем письме (опубликовано "Коммерсантом").

По мнению предпринимательницы, к атаке Сбера присоединились ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и "Совкомбанк".

"Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов? Возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако делают это лишь единицы. Абсолютно для всех российских банков уже есть возможность давать кешбэк, если их клиенты будут покупать что-то на цифровых платформах", - утверждает Ким.

Она отмечает, что у перечисленных банков чистая прибыль с начала года уже составила около 2 трлн руб. При этом вкладываться в кэшбек и другие бонусы они не спешат.

Теги: татьяна ким, wildberries, маркетплейсы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети