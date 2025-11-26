ЦБ РФ призвали разобраться с попытками банков давить на конкурентов

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором предупредил, что отмена скидок на маркетплейсах может быть использована для недобросовестного подавления конкуренции и негативно отразиться на благосостоянии граждан.

В Госдуме призывают регулятор оценить последствия инициатив крупных банков и установить четкие правила, защищающие как интересы бизнеса, так и права потребителей. В своем обращении депутат указал, что подобные меры ограничивают один из ключевых инструментов развития цифровой торговли — гибкую ценовую политику, которая, в конечном счете выгодна покупателям.

Парламентарий подчеркнул, что главными бенефициарами здоровой конкуренции являются россияне, поскольку скидки и акции позволяют им приобретать качественные товары по доступным ценам, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России напрямую не отвечает на комментарии маркетплейсов по поводу лоббирования регулятором интересов "классических" банков в противостоянии с платформенной экономикой, зато намекает на скорые перемены в регулировании.