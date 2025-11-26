26 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Общественном совете при Роспотребнадзоре считают законными скидки маркетплейсов

Программы лояльности маркетплейсов, предусматривающие скидки за оплату их собственными платежными средствами, законны и не ущемляют права потребителей.

Это подтвердил член Общественного совета при Роспотребнадзоре Антон Недзвецкий. Он заявил, что подобные скидки – это легальный маркетинговый инструмент, а Роспотребнадзор ранее уже разъяснял их соответствие законодательству.

Эксперт подчеркнул, что маркетплейсы не дискриминируют другие банки, оставляя покупателям выбор способа оплаты, а скидки являются способом популяризации безналичных расчетов и здоровой конкуренции, в выигрыше от которой оказывается сам потребитель, сообщают "Известия".

Тем временем, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором предупредил, что отмена скидок на маркетплейсах может быть использована для недобросовестного подавления конкуренции и негативно отразиться на благосостоянии граждан.

Теги: Роспотребнадзор, маркетплейсы, покупки


