24 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В СПЧ возмущены увольнением сотрудников на основании решения ИИ

То, что в Сбербанке около 20% сотрудников, которых ИИ признает неэффективными, могут уволить, как анонсировал его глава Герман Греф, недопустимо и противозаконно. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Он отмечает, что если даже в трудовом договоре у работников предусмотрена оценка их эффективности, она должна производиться по ясным и понятным критериям. Но известно, что ИИ не раскрывает того, как он приходит к тому или иному решению. И подчас это трудно логически объяснить, если вообще возможно. Поэтому нельзя передавать каким-то непонятным алгоритмам право определять судьбу людей. Ведь кто-то взял ипотеку, кто-то находится в трудной ситуации, у кого-то родился ребенок. Но ИИ все это не интересует. Трудовые инспекции и профсоюзы должны обратить на такие случаи внимание.

Специалист по ИИ и член СПЧ Игорь Ашманов считает, что если начальство даст команду программистам написать программу для ИИ для выявления "неэффективных", это будет просто кошмар, потому что у них нет представления о том, что такое должностные обязанности или трудовое законодательство.

"Это техноварвары со слабым представлением вопроса. Критерии, которые туда закладываются, не проверяются, их произвольно пишут люди с невысокими интеллектуальными способностями и невысоким чувством морали. Мораль их не интересует - их интересует программирование. Незаконность этой истории очевидна: в российском законодательстве нет такой статьи, что работника могут уволить по решению ИИ. С точки зрения законодательства и морали - это отвратительная история. Уволенные таким образом люди должны подавать в суд", - призывает эксперт.

В СПЧ подчеркнули, что и президент РФ Владимир Путин отметил, что с каждым сотрудником можно и нужно эффективно работать. Если человек не справляется с должностными обязанностями, то ему нужно подобрать другую работу, а не выгонять из-за неэффективности на своем месте. Греф как будто согласился с президентом.

Проблема, однако, в том, что увольнение сотрудников после решения ИИ не будет официально так сформулировано, это будет лишь фактическое решение. Ранее Ашманов говорил о том, что те, кто контролируют данные, сосредоточили в своих руках огромную власть, которой могут распоряжаться по своему усмотрению, а поймать их за руку почти невозможно. Эту власть им никто не делегировал, но они распоряжаются ею по факту обладания. Простейший пример - создание или продажа баз данных. Такой же огромной властью обладают те, кто управляет ИИ.

