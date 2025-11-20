Сбербанк уволит сотрудников, которых ИИ признал неэффективными

Глава "Сбербанка" Герман Греф сообщил о новых масштабных сокращениях в банке.

По его словам, до 1 января 2026 года искусственный интеллект поможет выявить и уволить до 20% сотрудников, признанных неэффективными, а также закрыть нерентабельные проекты. Эти планы вызвали дискуссию с президентом Владимиром Путиным, который присутствовал на конференции AI Journey. Глава государства возразил банкиру, заявив, что неэффективных сотрудников не существует, а есть плохая работа руководства с ними.

Данное заявление стало продолжением политики банка по оптимизации штата. Согласно отчетности, с начала 2024 года количество сотрудников "Сбера" уменьшилось на 13,5 тыс. человек. Как поясняют в финансовой организации, это следствие массового внедрения генеративного ИИ и других технологий, которые позволяют повышать эффективность при меньшем количестве персонала, сообщает Forbes.

