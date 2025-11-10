ИИ - это "умная печатная машинка", рассказал директор Picvario

То, что называют искусственным интеллектом (ИИ), по сути является "умной печатной машинкой", которая при вопросе пытается найти и скомпоновать ответ из имеющихся данных. Об этом рассказал журналу "Российская Федерация сегодня" директор по продуктам компании для управления цифровым контентом Picvario Василий Колосов.

Это большие языковые модели, которые генерируют текст. А недавно стали появляться модели, которые могут открывать файлы, запускать команды, писать программный код и выполнять другие действия. Разработаны модели, позволяющие осуществлять поиск по фото или видео, то есть узнавать людей, предметы, продукцию, "читать" надписи на фотографиях. Этим уже пользуются органы власти, СМИ. И при возрастающей роли визуальной информации структурирование будет становиться все более востребованным. При этом потенциал ИИ огромен, но огромны и риски его использования, отмечает эксперт.

В настоящее время на первом месте в развитии ИИ-агентов США, на втором - Китай, а Россия - на третьем.

О перспективах и возможностях ИИ говорят многие эксперты, но все они подчеркивают, что это не искусственный разум, а алгоритмы, хотя и мощные. И часто выдают неправильные результаты, поскольку они основаны на подборе наиболее вероятных слов в заданной последовательности, а иногда и просто что-то "выдумывают".