Искусственный интеллект могут признать "человеком года"

Искусственный интеллект (ИИ) может стать "человеком года". Речь идёт о голосовании по версии американского журнала Time.

По данным букмекерского агентства Polymarket на 9.00 (мск), шансы ИИ оценивают в 37%. Следом идут генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг (17%), Папа Римский Лев XIV (15%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (8%) и президент США Дональд Трамп (7%), который стал "человеком года" по версии Time в 2024 г., пишет ТАСС.

Фотографию человека уходящего года публикуют на обложке декабрьского (итогового) номера Time.