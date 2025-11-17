Для проверки ВПР могут привлечь искусственный интеллект

Рособрнадзор ведет "апробацию" автоматизированной проверки всероссийских проверочных работ (ВПР), "чтобы облегчить жизнь и так загруженных учителей", но пока это лишь эксперимент, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, в этом году серьезных изменений в проведении ВПР не предвидится. Разве что время проведения будет еще немного сдвинуто к концу учебного года – проводить ВПР школам разрешено не раньше 1 апреля.

В Рособрнадзоре не собираются вводить возможность выбирать предмет для ВПР или хотя бы заранее обозначать его: "Чтобы из ВПР не устраивали гонку за результатом, чтобы это не превратилось в натаскивание. Оптимальная схема: никто не знает, какие два выбранных предмета будут сдаваться в ходе ВПР".

Музаев также сообщил журналистам, что хоть ИИ и может быть в будущем применен для частичной проверки контрольных, составлять задания для экзаменов – будь то ВПР, ОГЭ или ЕГЭ – нейросети не будут. Пока же они применяются для выявления подозрительного поведения учеников на экзамене или же для сравнения почерков абитуриентов. Но в любом случае окончательное решение принимает человек. Музаев добавил, что привлекать ИИ для проверки почерков приходится нечасто, а вот выявление подмены личности, когда другой человек приходит с паспортом выпускника, - случаются.