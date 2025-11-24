Ограничивать продажу алкоголя в Свердловской области пока не планируют

На Среднем Урале пока не планируют вводить ограничений на продажу алкоголя. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области рассматривают опыт других регионов по ограничению продажи спиртного. Появлялась информация, что решение могут принять уже осенью, и купить алкоголь в будние дни можно будет только с 8.00 до 20.00, а более строгие ограничения установят в выходные и праздники.

Как пояснили в департаменте информационной политики, приоритет работы свердловских властей – создание условий для осознанного отказа от алкоголя.

"Все решения, которые принимаются в разных регионах страны, изучаются. На сегодняшний день введение таких ограничений не планируется", - отметили в департаменте.

Напомним, недавно на Среднем Урале официально запретили продажу энергетиков.