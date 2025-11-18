Закон принят: в Свердловской области запретили продажу энергетиков

На Среднем Урале официально запретили продажу энергетиков. Соответствующее решение принято Законодательным собранием Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, сегодня в ходе заседания регионального парламента депутаты приняли закон "О запрете на территории Свердловской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)".

"Мы ограничиваем продажу безалкогольных энергетических напитков в образовательных учреждениях (школах, колледжах, вузах) и на прилегающих к ним территориях, в медицинских организациях, в учреждениях культуры и спорта. Запрет на продажу энергетических напитков касается и мест проведения массовых мероприятий (концертов, фестивалей, соревнований) – за два часа до, во время и в течение часа после проведения", - пояснила спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

О том, что свердловские власти рассмотрят вопрос о запрете продажи энергетиков в регионе, стало известно в октябре нынешнего года.