Губернатор рассказал, что в Свердловской области могут сократить время продажи алкоголя

Время продажи алкоголя в Свердловской области могут сократить с 10.00 до 22.00. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в ходе "прямой линии".



По его словам, в полном объеме ограничивать продажу алкоголя в регионе не планируется.

"Страна уже проходила этот виток истории, и ни к чему хорошему это не привело. Если в День защиты детей, на Последний звонок не продавать алкоголь – на 2-3 дня в году, в такие значимые праздники это возможно. Могут быть запреты на несколько дней... Также бизнес предлагал, что с 9 или 10 [утра] до 10 [вечера] – разумный предел, который бы часы продажи уменьшал", – сказал он, не исключив, что время продажи с 8 до 23 часов излишнее.

На вопрос ведущей о том, могут ли в Свердловской области ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники, Денис Паслер заявил: "Не пугайте жителей, не собираемся".