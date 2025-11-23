Губернатор: Критическая ситуация с Белгородским водохранилищем была решена за пять дней

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что проблема с Белгородским водохранилищем решена.

"Героическими усилиями в течение пяти суток критическая ситуация была решена. Уровень воды у нас не снижается ниже 112 м, два раза в день мне докладывают. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли", - приводит РИА Новости слова Гладкова, сказанные во время пресс-конференции.

25 октября плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ.