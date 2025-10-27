Гладков - о ситуации на Белгородском водохранилище: Есть угроза повторных обстрелов

Ситуация на Белгородском водохранилище стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал жители близлежащих сел действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. По словам Гладкова, уже совершено два подомовых обхода.

Напомним, 25 октября плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. Гладков сообщил, что повторный удар может привести к ее разрушению и угрозе подтопления населенных пунктов, в которых проживает около тысячи жителей. В связи с этим власти предложили выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления.