Уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ снизился на метр

Повреждения плотины Белгородского водохранилища после ударов ВСУ привели к снижению уровня воды на 1 метр. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

По данным ведомства, поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов.

На сооружении введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", идут восстановительные работы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация на Белгородском водохранилище стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов.

Напомним, 25 октября плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. Гладков сообщил, что повторный удар может привести к ее разрушению и угрозе подтопления населенных пунктов, в которых проживает около тысячи жителей. В связи с этим власти предложили выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления.