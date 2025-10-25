Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, - написал он в телеграм-канале. - Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей".

По словам Гладкова, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область примерно 140 БПЛА за сутки. Медпомощь понадобилась четырем мирным жителям.