МЧС ликвидировали открытое горение в магазине в Сургуте

В пресс-службе МЧС Югры сообщили Накануне.RU о ликвидации открытого горения в магазине "Магнит" по ул. Замятинская в Сургуте.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в результате разгерметизации баллона с бытовым газом поступило в 12.16. Пожар распространился на площадь около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов. Открытое горение ликвидировано в 13.30.

Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. В результате пожара пострадали и были переданы бригаде скорой помощи четыре человека.

На месте работали 39 человек личного состава и 10 единиц техники МЧС России.