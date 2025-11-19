Пожар в магазине "Магнит" в Сургуте произошел в пекарне

Пожар в сетевом магазине "Магнит" в Сургуте на ул. Замятинская, 13/1 произошел в пекарне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Огонь вспыхнул из-за разгерметизации газового баллона. Пострадали четверо человек, им оказывается медицинская помощь.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия лично выехал и.о. прокурора Сургута Андрей Зиганьшин. В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности виновных лиц.

По факту произошедшего следственным отделом по городу Сургуту проводится процессуальная проверка. Следователи совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.