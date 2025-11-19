В Сургуте полыхает магазин "Магнит", слышны взрывы

В Сургуте огнеборцы ликвидируют пожар в магазине "Магнит" на ул. Замятинская. По данным пресс-службы МЧС региона, огонь вспыхнул в пристрое магазина и только потом перекинулся на основное здание

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Происходит тушение открытого горения, площадь достигает 200 квадратных метров. У здания обрушилась кровля.

В соцсетях опубликовано видео пожара - на кадрах, опубликованных "К-Информ", видно, что здание полностью охвачено огнем, слышны звуки взрыва.

"СургутИнформТВ" сообщает, что внутри находились десятки газовых баллонов, которые и начали взрываться. По данным СМИ при пожаре пострадали не менее трех человек, по другим источникам - пострадали четверо. Им оказывают помощь медики "скорой".