В Сургуте по факту пожара в магазине "Магнит" возбуждено уголовное дело

В Сургуте по факту возгорания, в результате которого пострадали люди, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Как сообщалось ранее, днем 19 ноября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о разгерметизации газового баллона в пекарне около сетевого магазина в Сургуте, что повлекло возгорание.

В результате происшествия есть пострадавшие.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа работников индивидуального предпринимателя допустило ряд преступных нарушений правил охраны труда.