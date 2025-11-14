Несколько блоков Нововоронежской АЭС отключались в результате атаки беспилотников

Несколько энергоблоков Нововоронежской АЭС в ночь с 12 на 13 ноября отключались от сети в результате атаки на станцию беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева. Он добавил, что в пятницу, 14 ноября, в 11 утра АЭС вернули к проектной мощности.

Лихачев отметил, что станцию атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты, осколки одного из БЛА повредили распределительную станцию, из-за чего пришлось снижать мощность генерации.

В ночь на 7 октября Нововоронежская АЭС была атакована беспилотником – он врезался в градирню станции, постройка не пострадала. Инцидент не повлиял на работу станции, на которой в начале октября в работе находились энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находился на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность станции составляет 2 556 МВт.