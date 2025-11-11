FT: Армия Украины охраняет часть фронта только беспилотниками – не хватает людей

Газета FT сообщила о том, что ВСУ охраняют часть фронта только беспилотниками. Это делается из-за нехватки солдат.

Каждый километр линии фронта в среднем охраняют всего четыре-семь украинских пехотинцев. Украинский военнослужащий Артем Карякин, принимающий участие в боевых действиях в районе Покровска (Красноармейска), также говорит о нехватке сил на фоне наступления России.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет", - приводит его мнение РБК.

Многие мобилизованные дезертируют задолго до прибытия в свои военные части. Это приводит к тому, что численность сухопутных сил ВСУ сокращается.