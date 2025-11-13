13 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Писатель заявил о позорном явлении в России - отношении к учителям

Отношение к учителям - это одно из самых позорных явлений в России. Об этом пишет севастопольский писатель и ведущий Платон Беседин после оставления в силе приговора учителю физики Сергею Перминову за "насилие" над учеником, который не оставили без внимания многие блогеры.
Читайте также:

Перминов пытался силой отвести к директору восьмиклассника, который матерился на уроке. За это суд приговорил его к 1,5 годам исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию в 120 тысяч рублей.

Беседин отмечает, что учителей системно ставят в унизительное, рабское положение нищенскими зарплатами (в большинстве регионов), бюрократическими удавками (повсеместно) и неадекватным возвеличиванием школьников. Но "самое чудовищное, что сделали с учителем, с педагогом, - это растоптали его авторитет".

"Учителя превратили в обслугу. А над ним, помимо комитета тупоголовых администраторов, поставили еще и школьников, которых обслуживать надо... Вот сегодня десятиклассник избил учителя за то, что учитель попросил вернуть на стол тетради. Напал и избил. Какое-то существо избивает учителя - и ничего ему за это не будет. Почему? А потому что система образования, государство стоят на стороне "детей кукурузы": ублюдков и недорослей. Это лишний раз показало дело учителя Сергея Перминова..." - пишет Беседин.

Он возмущен самим фактом штрафа учителя за "моральный вред". Но кто оплатит морально-нравственные страдания учителей, которые они испытывают каждый день, "работая в системе, где все построено на унижении, неадекватно-бравурных отчетах и попытке понравиться малолетним балбесам?"

Ведущий подчеркивает, что люди не хотят работать в системе, где нужно выслуживаться перед оборзевшими недорослями, заполнять бесконечные бумажки и при этом получать копейки. И напоминает слова Антона Чехова, что нищий учитель - это позор для страны. Сейчас все еще хуже: учитель к тому же унижен. Это катастрофа, угрожающая самому будущему страны.

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин считает, что "над всем этим закипающим котлом чугунным задом сидят бюрократы, которым гораздо легче и проще задавить "простого" человека, чем признать ошибку или допустить окрик из Москвы". И каждый раз в таких ситуациях только и слышно, что "виноваты обе стороны", "не раскачивайте лодку" и т.п.

Оперный певец Сергей Москальков уверен, что своим решением суд "поставил окончательный крест на бесплатном образовании, фактически призвав учителей бежать из государственных школ куда глаза глядят". А координатор движения "Русский союз" Сергей Григоров констатирует, что профессию учителя прекратили в одну из самых неуважаемых, а учителей - в обслуживающий и бесправный персонал, которому можно безнаказанно хамить и объявлять виновными во всем.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что своим решением суд вынес приговор не учителю, а стране и ее будущему. Он встал на сторону хамла, показав, что с учителями можно делать что угодно и за это ничего не будет.

Власти проблему униженного положения учителей отрицают, при этом постоянно говорится об абстрактном повышении статуса профессии педагога.

