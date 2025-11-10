10 Ноября 2025
Образование В России
Сфера образования оказалась самой низкооплачиваемой в стране

Сфера образования оказалась самой низкооплачиваемой в стране. Такие данные приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Государственный университет управления, в котором проанализировали данные Росстата.
В публикации отмечается, что средняя зарплата в образовании опережает только кожевенное производство и производство одежды и составляет всего 63 тыс. рублей в месяц. Правда, не уточняется, о каких именно работниках идет речь, ведь в сферу образования входят и воспитатели детских садов, и преподаватели вузов. Последних гораздо меньше, но если они попали в статистику, то без них средняя зарплата учителей и воспитателей будет еще ниже. К тому же она рассчитывается на всю нагрузку, а в школе учителя работают в среднем более чем на полторы ставки. В садиках воспитатели тоже работают с повышенной нагрузкой. Так что средняя зарплата в садиках и школах на одну ставку будет порядка 30-35 тыс. на руки, что еще меньше, чем в кожевенном производстве.

Интересно, что следующая с конца сфера по зарплатам - здравоохранение со средней зарплатой 72 тыс. рублей, но тоже с переработкой. На одну ставку это гораздо меньше. По сути это унизительный размер оплаты труда, который намного ниже среднего по стране. При этом именно медиков и педагогов власти хотят в максимальном объеме перевести на целевое обучение.

"Обязать трудиться за низкие зарплаты оказывается проще, чем создать привлекательные условия для работы", - пишет канал об образовании "ОбОбраз".

Недавно россияне назвали учителей в числе самых непрестижных профессий. Их труд оплачивается как труд работников самых низкоквалифицированных профессий. Оклад учителей в подавляющем большинстве регионов ниже МРОТ. Им платят на уровне дворников, а требуют гораздо больше, заявлял лидер СРЗП Сергей Миронов. Член-корреспондент РАН, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев говорит, что это позор для страны, которая не может обеспечить достойную зарплату тем, кто обучает молодое поколение.

Теги: зарплата, образование, учителя


