В Челябинской области могут ввести меры по защите учителей

В Адвокатской палате Челябинской области предлагают внести изменение в действующее законодательство и гарантировать учителям право на бесплатную юридическую помощь. Такое предложение было высказано на III форуме молодых учителей "В началке", прошедшем в столице Южного Урала. Мероприятие объединило около 350 учителей и экспертов из 15 регионов.

Как отметил адвокат Константин Маркин, статистика показывает, что оскорбление, унижение чести и достоинства учителей стали обычным явлением, с которым нельзя мириться. В идеале за оскорбление учителя в школе нужно ввести уголовную ответственность, приравняв педагогов к представителям власти. Но этого пока нет, хотя такое предложение выдвигалось. Предлагалось наделить учителей особым статусом, как госслужащих, но власти с этим тоже не согласны, хотя постоянно говорят о высоком статусе учителей. В чем он тогда выражается, не совсем понятно. Нужно хотя бы гарантировать учителям право на бесплатную юридическую помощь, призвал адвокат.

Вице-спикер Законодательного собрания области Андрей Шмидт обещает рассмотреть инициативы, которые помогут защитить педагогов. При этом член Всероссийского экспертного педагогического совета Минпросвещения РФ от Челябинской области Владимир Брюхов настаивает, что необходимости для изменения законодательства нет. А вот рассмотреть возможность создания института педагогического омбудсмена - это можно, пишет "Губерния - Южный Урал".

Как констатирует директор челябинской гимназии №1 Дамир Тимерханов, вопрос защиты чести и достоинства учителей ни на федеральном, ни на региональных уровнях так и не решен.

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ) отмечает, что учителей уже даже травят. По опросу ВШЭ, более 70% учителей заявили, что сталкивались с травлей со стороны учеников и родителей. Одна из важных причин - бедность учителей. Если учительница получает копейки и постоянно ходит в одной и той же одежде, это создает предпосылки для травли. Нужно прежде всего устранит первопричину - бедность учителей. Но пока они являются самой низкооплачиваемой профессией. Зарплата чуть выше МРОТ на ставку в большинстве регионов - это и есть самое настоящее унижение учителей, отмечают эксперты.