В Екатеринбурге оставлен в силе приговор бывшему учителю, осужденному за насилие над учеником

В Екатеринбурге суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему учителю физики Сергею Перминову, осужденному за насилие над учеником. Решение оставлено без изменений.

Ранее сообщалось, что 13 марта в школе в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на все это, суд посчитал действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Позже екатеринбургские общественники собрали для экс-преподавателя эти деньги.

Ситуация вызвала резонанс, известный режиссер и телеведущий Никита Михалков открыто назвал ее "диверсией". Также за Перминова вступились в общественном совете при Министерстве просвещения РФ.

Сегодня были рассмотрены апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы защиты на приговор Сергею Перминову. Как сообщили Накануне.RU в Академическом районном суде Екатеринбурга, после изучения материалов дела, квалификации и действий осужденного, приговор оставлен без изменений по существу.

Напомним, что на днях новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова вступилась за детей, проявляющих агрессию к учителям.