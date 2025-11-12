Суд решит вопрос об аресте директора "Монетки", устроившего резню в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности инцидента в Екатеринбурге, где директор магазина устроил поножовщину, жертвами которой стали несколько человек. Убитой оказалась его сотрудница. Сегодня решится вопрос об аресте мужчины.

Утром 10 ноября в одной из квартир дома по улице Бородина в уральской столице несколько человек получили ножевые ранения. В результате одна женщина скончалась, а двое других пострадавших – находившиеся у нее в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения.

Вскоре был задержан подозреваемый – еще один мужчина, который был в гостях у погибшей. Сообщалось, что он работает директором одного из сетевых магазинов. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Задержанному уже предъявлено обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым по делу является директор одного из магазинов сети "Монетка" Ярослав Копытов. Убитой женщиной оказалась его подчиненная – сотрудница магазина.

Следствие вышло с ходатайством о заключении Копытова под стражу. Сегодня днем Чкаловский районный суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Ранее в полиции отмечали, что директор, устроивший поножовщину в Екатеринбурге, начал резать людей после "недогона" спиртным.