В Екатеринбурге директор магазина устроил поножовщину: одна убита, двое ранены

Житель Екатеринбурга, работающий директором магазина, устроил поножовщину, жертвами которой стали несколько человек. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел утром 10 ноября в одной из квартир дома по улице Бородина в уральской столице. Несколько человек получили ножевые ранения, в результате одна женщина скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся у нее в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается необходимая медпомощь.

Уже задержан подозреваемый – еще один мужчина, который находился в гостях у погибшей. По предварительным данным, преступление он совершил на почве возникшей в ходе распития спиртного ссоры.

Как сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу, сигнал о данном ЧП поступил 10 ноября в дежурную часть отдела полиции №13 около 9:30.

"На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы, которым фигурант, находившийся в этот момент на улице, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов", - уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. С задержанным работают следователи.