Директор, устроивший поножовщину в Екатеринбурге, начал резать людей после "недогона"

Силовики раскрыли новые подробности инцидента в Екатеринбурге, где директор магазина устроил поножовщину, жертвами которой стали несколько человек. Мужчину собираются отправить под арест.

Напомним, утром 10 ноября в одной из квартир дома по улице Бородина в уральской столице несколько человек получили ножевые ранения. В результате одна женщина скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся у нее в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения.

Вскоре был задержан подозреваемый – еще один мужчина, который был в гостях у погибшей. Сообщалось, что он работает директором одного из сетевых магазинов. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, директору уже предъявлено обвинение. Также состоялся допрос мужчины.

"Обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного", - отметили в СК.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, эта резонансная криминальная история началась еще вечером 9 ноября распитием пива в одной из квартир на улице Косарева.

"В этом адресе фигурант по имени Ярослав употребил порядка 3-4 литров пенного напитка. В 3 часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый "недогон", и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета". Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался, на его счету было лишь привлечение к административной ответственности за хулиганство", - уточнил полковник Горелых.

Как добавили в СК, скоро будет решен вопрос о заключении фигуранта под стражу.