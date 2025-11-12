12 Ноября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Директор "Монетки", задержанный за резню в Екатеринбурге, арестован до января

В Екатеринбурге арестован директор магазина сети "Монетка" Ярослав Копытов. Его обвиняют в поножовщине, жертвами которой стали несколько человек.

Напомним, 10 ноября в одной из квартир дома по улице Бородина в уральской столице три человека получили ножевые ранения. В результате одна женщина скончалась, а двое других пострадавших – находившиеся у нее в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения. Вскоре был задержан подозреваемый – еще один мужчина, который был в гостях у погибшей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Задержанному предъявили обвинение.

Сообщалось, что обвиняемым по делу является директор одного из магазинов сети "Монетка" Ярослав Копытов. Убитой женщиной оказалась его подчиненная – сотрудница магазина. Следствие вышло с ходатайством о заключении Копытова под стражу. Сегодня Чкаловский районный суд решил вопрос о его аресте.

Ярослав Копытов, обвиняемый в убийстве подчиненной и покушении на еще двух человек в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в суде, Ярослав Копытов арестован на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 9 января 2026 года.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что фигурант может воспрепятствовать расследованию, сокрыть доказательства, оказать давление на потерпевших и свидетелей, а также скрыться от следствия и суда. Поэтому и было вынесено решение о его аресте до следующего года.

Ранее в полиции отмечали, что устроивший поножовщину директор начал резать людей после "недогона" спиртным.

