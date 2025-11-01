Убыток "Соликамского магниевого завода" с начала года превысил 2 млрд

Соликамский магниевый завод опубликовал отчёт о работе за девять месяцев года. Чистый убыток организации за это время составил чуть больше 2 млрд руб., за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 572 млн руб.

При этом выручка предприятия за девять месяцев года составила 7,147 млрд руб. против 7,912 млрд за такой же период 2024 г.

Акции завода изъяли у миноритариев в 2024 г. по иску прокуратуры. До этого она же добилась передачи в собственность государства основной части акций, которые были изъяты у основных владельцев. Дело приобрело резонансный характер, поскольку у законопослушных акционеров, купивших бумаги на бирже, изымали их активы. Против такого решения суда выступали Центральный банк России и Мосбиржа. В начале мая 2025 г. стало известно, что миноритарным инвесторам Соликамского магниевого завода вернут изъятые акции.