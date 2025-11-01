Убыток "Соликамского магниевого завода" с начала года превысил 2 млрд

01 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Пермский край
Фото: Накануне.RU

Убыток "Соликамского магниевого завода" с начала года превысил 2 млрд

Соликамский магниевый завод опубликовал отчёт о работе за девять месяцев года. Чистый убыток организации за это время составил чуть больше 2 млрд руб., за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 572 млн руб.

При этом выручка предприятия за девять месяцев года составила 7,147 млрд руб. против 7,912 млрд за такой же период 2024 г.

Акции завода изъяли у миноритариев в 2024 г. по иску прокуратуры. До этого она же добилась передачи в собственность государства основной части акций, которые были изъяты у основных владельцев. Дело приобрело резонансный характер, поскольку у законопослушных акционеров, купивших бумаги на бирже, изымали их активы. Против такого решения суда выступали Центральный банк России и Мосбиржа. В начале мая 2025 г. стало известно, что миноритарным инвесторам Соликамского магниевого завода вернут изъятые акции.

Теги: Соликамский магниевый заод, отчёт, прибыль, убыток


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2025 20:45 Мск Убыток "Соликамского магниевого завода" с начала года превысил 350 миллионов
Ранее 05.05.2025 16:29 Мск Миноритарным инвесторам Соликамского магниевого завода вернут изъятые акции
Ранее 29.10.2024 12:27 Мск В Прикамье будут судить бывшего совладельца "Соликамского магниевого завода"
Ранее 18.09.2024 10:09 Мск Глава "СМЗ": на фоне изъятия активов акционеров завод развивается
Ранее 06.05.2024 15:16 Мск Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу миноритария СМЗ
Ранее 02.05.2024 14:28 Мск Мосбиржа обжаловала национализацию "Соликамского магниевого завода"
Ранее 22.03.2024 15:41 Мск Прокуратура добилась изъятия акций у 2,3 тысяч миноритариев СМЗ
Ранее 12.03.2024 11:41 Мск Экс-гендиректору Соликамского магниевого завода Артуру Уртаеву ужесточили приговор
Ранее 06.03.2024 11:27 Мск Бывшему финансовому директору "СМЗ" заменили условный срок на реальный
Ранее 22.12.2023 16:10 Мск В Прикамье экс-директор "СМЗ" получил условный срок за хищение пяти миллионов
Ранее 13.06.2023 10:19 Мск Назначена дата заседания по делу бывшего генерального директора "Соликамского магниевого завода"
Ранее 30.05.2023 09:08 Мск Бывший генеральный директор "Соликамского магниевого завода" предстанет перед судом
Ранее 06.04.2023 10:18 Мск Бывшему гендиректору "Соликамского магниевого завода" предъявлено новое обвинение
Ранее 10.02.2023 16:13 Мск В отношении еще одного руководителя Соликамского магниевого завода возбуждено уголовное дело
Ранее 10.02.2023 10:13 Мск Объявленный в международный розыск по делу о хищении 250 миллионов экс-акционер СМЗ заявил, что вернул деньги
Ранее 27.01.2023 12:44 Мск С объявленного в международный розыск акционера СМЗ взыскали 250 миллионов
Ранее 16.01.2023 16:20 Мск "Соликамский магниевый завод" не смог предоставить договор залога, по которому его акционер получил 250 миллионов
Ранее 05.10.2022 10:26 Мск Имущество Соликамского магниевого завода останется под арестом
Ранее 31.08.2022 09:30 Мск Пермский суд заочно арестовал экс-акционера "Соликамского магниевого завода"
Ранее 29.08.2022 21:37 Мск В Прикамье прокуратура требует передать государству "Соликамский магниевый завод"
Ранее 26.08.2022 09:47 Мск В Прикамье возбудили дело из-за мошенничества со средствами стратегического предприятия

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети