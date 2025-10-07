Суд заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 7 годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии телеведущую Татьяну Лазареву*, добавив ей 6 месяцев в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Таким образом, суд добавил Лазаревой* полгода лишения свободы к предыдущему наказанию в виде 6,5 лет колонии, передает РИА Новости.

Лазарева* в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В декабре 2024 года ее приговорили к шести с половиной годам колонии заочно. Телеведущую обвинили по статье "О публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета".

Ранее телеведущая была объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России.

*признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов