В прокуратуре проверят обстоятельства ДТП на свердловской трассе, где погибла семья с 5-летней дочерью

Стали известны подробности ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика на 75 км автодороги "г. Екатеринбург – г. Шадринск – г. Курган" вблизи деревни Часовая. В аварии погибло двое взрослых и 5-летняя девочка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств трагедии.

Авария произошла сегодня - 30 октября около 16.40. По предварительной информации, водитель XCROSS7 при обгоне Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом, двигавшемся навстречу. При этом, грузовик при торможении столкнулся по касательной и с Lexus.

Также, по предварительным данным, в салоне XCROSS7 находились водитель - мужчина 1990 г.р., женщина пассажир - 1993 г.р. и их 5-летняя дочь 2020 г.р. Все трое погибли на месте.

На место происшествия лично прибыл и.о. прокурора Каменского района Максим Мунзафаров для координации действий правоохранительных органов.

"Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

В Госавтоинспекции также предупреждают водителей о временном ограничении движения на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган в сторону Екатеринбурга. Организовано реверсивное движение, автоинспекторы регулируют поток. Объезд возможен через посёлок Белоярский.